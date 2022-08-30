Пэр после поражения на US Open: «Сейчас я счастливее всего, когда сижу дома, а несчастнее всего – на турнирах. Я уже даже не хочу злиться на корте»

Француз Бенуа Пэр рассказал о нежелании играть в теннис. В первом круге US Open он за 96 проиграл – 0:6, 6:7, 0:6.

«Упущенная подача на второй сет стала поворотным моментом. Я плохо начал тот гейм.

Вообще я уже давно не бил по мячу. После Цинциннати взял отпуск. И сейчас снова поеду – так что это был перерыв в отпуске.

Я сделал все что мог. Во втором сете вел 5:3, мог его выиграть. Это бы помогло моей голове. Но демоны снова вернулись – двойные ошибки, всегда все одно и то же.

Не уверен, что буду продолжать сезон. Сейчас мне нужен отдых.

Последние два года я никак не могу собраться. Проблема не в игре – иначе я бы не вел 5:3 против Норри, очень стабильного парня. Проблема в голове. Как только начинается важный момент, у меня проблемы, мне тяжело дышать, я делаю двойные. Подача – мое оружие, но на тай-брейке я делаю четыре двойных.

Сейчас нужно сделать небольшой перерыв.

Надеюсь, когда-нибудь я снова найду мотивацию, снова полюблю теннис. Надеюсь, что у меня снова будет желание бороться, путешествовать. Но сейчас я счастливее всего, когда сижу дома, а несчастнее всего – на турнирах.

Я уже даже не хочу злиться на корте. И это плохой знак – это значит, что мне все равно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе