Вавринка о том, мотивирует ли пример Надаля: «Как игрок ты из его истории извлечь ничего не можешь – потому что он на другом уровне»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» высказался о будущем и завершении карьеры.

– Конечно, если говорить обо мне, то я приближаюсь к концу. Никаких сомнений. Я был травмирован больше года. Потребовалось время, чтобы гораздо лучше почувствовать себя физически и в плане тенниса. Я по-прежнему люблю игру и хочу еще немного посоревноваться, прежде чем уйти.

Мне нравится то, что я делаю, поэтому я хочу продолжать. Нужно показывать какой-то результат, потому что нельзя оставаться в туре и проигрывать.

Но я замечаю, что лучше играю и себя чувствую. Пусть пока я не побеждаю, я знаю, что скоро обязательно снова буду выигрывать матчи.

Да, я знаю, что приближаюсь к концу. Однозначно. Такова реальность. Я уже не смогу играть так же хорошо, как раньше, потому что становлюсь старше, но я считаю, что еще могу показать хорошие большие результаты и поэтому продолжаю бороться.

– Вас вдохновили достижения Рафы в этом году, учитывая его травмы и возраст?

– Как поклонник тенниса ты поражаешься достижениями Рафы в этому году и за всю карьеру. Как игрок ты из его истории извлечь ничего не можешь – потому что он был и всегда будет на другом уровне.

Всегда потрясающе смотреть, как он играет, борется и остается в топе после стольких лет. Мне нравится смотреть его матчи. Но, как я уже сказал, как игрок ты извлечь ничего не можешь.

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