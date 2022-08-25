US Open. Квалификация. 2-й круг. Захарова играет со Скотт, Блинкова встретится с Паке, Дьяченко – с Уотсон

Семь россиянок выступят во втором круге квалификации US Open.
US Open
Нью-Йорк, США
29 августа – 11 сентября 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
Второй круг
Анастасия Захарова (Россия) – Катрина Скотт (США)
Анна Блинкова (Россия) – Клое Паке (Франция, 12)
Виталия Дьяченко (Россия, 19) – Хизер Уотсон (Великобритания)
Элина Аванесян (Россия) – Майя Хвалинска (Польша)
Эрика Андреева (Россия, 27) – Ребека Машарова (Испания)
Камилла Рахимова (Россия, 6) – Марина Бассолс Рибера (Испания)
Варвара Флинк (Россия) – Леолия Жанжан (Франция)
Комментарии