US Open. Квалификация. 2-й круг. Захарова играет со Скотт, Блинкова встретится с Паке, Дьяченко – с Уотсон

Теги US Open результаты WTA Виталия Дьяченко Анна Блинкова Камилла Рахимова Эрика Андреева Анастасия Захарова Элина Аванесян Теннис

Семь россиянок выступят во втором круге квалификации US Open.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Квалификация

Второй круг

Анастасия Захарова (Россия) – Катрина Скотт (США)

Анна Блинкова (Россия) – Клое Паке (Франция, 12)

Виталия Дьяченко (Россия, 19) – Хизер Уотсон (Великобритания)

Элина Аванесян (Россия) – Майя Хвалинска (Польша)

Эрика Андреева (Россия, 27) – Ребека Машарова (Испания)

Камилла Рахимова (Россия, 6) – Марина Бассолс Рибера (Испания)

Варвара Флинк (Россия) – Леолия Жанжан (Франция)

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