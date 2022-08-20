Чорич впервые с 2018-го вышел в полуфинал «Мастерса» и по итогам Цинциннати вернется в топ-100

Хорват Борна Чорич в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл девятую ракетку мира – 6:4, 6:4.

Чорич одержал 16-ю победу над соперником из топ-10 и уже вторую – на этом турнире. Во втором раунде он обыграл .

Хорват всего второй раз обыграл двух противников из топ-10 на одном турнире. Первый был в Шанхае-2018, где он дошел до финала.

Чорич, возвращающийся в тур после операции на плече, вышел в полуфинал турнира впервые с марта-2021. А на «Мастерсах» он не играл на этой стадии с 2018-го. Всего он третий раз вышел в 1/2 «Мастерса» (в 2018-м дошел до этой стадии в Индиан-Уэллс и Шанхае).

По итогам турнира хорват, сейчас занимающий 152-ю строчку рейтинга, вернется в топ-100 (станет минимум 66-м). В случае победы в полуфинале против он войдет в топ-50, а если возьмет титул – в топ-30.

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