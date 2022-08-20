Циципас о матче с Медведевым: «Даниил – сложное препятствие. Пусть мой теннис покажет, достоин ли я победы»

Седьмая ракетка мира прокомментировал матч с . В полуфинале в Цинциннати они сыграют 10-й раз, и Медведев ведет 7:2.

«Он один из лучших. Мне нужно будет показать мою игру – пока что я хорошо играю.

Конечно, Даниил – сложное препятствие. Но я постараюсь быть сосредоточенным, сыграть максимально точно, и пусть мой теннис покажет, достоин ли я победы».

Медведев бросил настолько волшебную свечу, что сам не понял, как попал. И вообще напомнил, как он прекрасен

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