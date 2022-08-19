Бадоса о мячах, которыми играют в США: «Их невозможно контролировать. А потом мы жалуемся на множество ошибок и отсутствие тактики»

Четвертая ракетка мира Паула Бадоса раскритиковала мячи, которыми играют во время US Open Series.
Она отреагировала на интервью Иги Швентек, которая пожаловалась, что легкие женские мячи мешают теннисисткам с мощными ударами.
«Полностью согласна. Очень неблагоприятные условия для игроков и для зрелищности.
А потом мы жалуемся на множество ошибок, отсутствие тактики и логики в розыгрышах. Более быстрые корты и мячи, которые НЕВОЗМОЖНО контролировать», – написала Бадоса в сторис.
Швентек о мячах, которыми играют в США: «Мне они не нравятся. Игра получается некрасивая»
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