Бадоса о мячах, которыми играют в США: «Их невозможно контролировать. А потом мы жалуемся на множество ошибок и отсутствие тактики»

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Четвертая ракетка мира Паула Бадоса раскритиковала мячи, которыми играют во время US Open Series.

Она отреагировала на интервью Иги Швентек, которая пожаловалась, что легкие женские мячи мешают теннисисткам с мощными ударами.

«Полностью согласна. Очень неблагоприятные условия для игроков и для зрелищности.

А потом мы жалуемся на множество ошибок, отсутствие тактики и логики в розыгрышах. Более быстрые корты и мячи, которые НЕВОЗМОЖНО контролировать», – написала Бадоса в сторис.

Швентек о мячах, которыми играют в США: «Мне они не нравятся. Игра получается некрасивая»

Только в США мужчины и женщины играют в теннис разными мячами. Даже турниры не знают почему

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