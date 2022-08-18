Призовой фонд US Open составит рекордные 60 млн долларов. Чемпионы получат по 2,6 млн

US Open опубликовал схему распределения призовых на турнире-2022. Призовой фонд составляет рекордные $60 000 000.
Общий объем призовых вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом и на 5,3% по сравнению с 2019-м – последним розыгрышем перед пандемией коронавируса.
Призовые US Open в одиночном разряде:
- 1-й круг – $80 000;
- 2-й круг – $121 000;
- 3-й круг – $188 000;
- 4-й круг – $278 000;
- 1/4 финала – $445 000;
- 1/2 финала – $705 000;
- Финал – $1 300 000;
- Титул – $2 600 000.
Призовые в парном разряде:
- 1-й круг – $21 300;
- 2-й круг – $35 800;
- 3-й круг – $56 400;
- 1/4 финала – $97 500;
- 1/2 финала – $172 000;
- Финал – $344 000;
- Титул – $688 000.
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