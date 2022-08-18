Призовой фонд US Open составит рекордные 60 млн долларов. Чемпионы получат по 2,6 млн

US Open опубликовал схему распределения призовых на турнире-2022. Призовой фонд составляет рекордные $60 000 000.

Общий объем призовых вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом и на 5,3% по сравнению с 2019-м – последним розыгрышем перед пандемией коронавируса.

Призовые US Open в одиночном разряде:

1-й круг – $80 000;

2-й круг – $121 000;

3-й круг – $188 000;

4-й круг – $278 000;

1/4 финала – $445 000;

1/2 финала – $705 000;

Финал – $1 300 000;

Титул – $2 600 000.

Призовые в парном разряде:

1-й круг – $21 300;

2-й круг – $35 800;

3-й круг – $56 400;

1/4 финала – $97 500;

1/2 финала – $172 000;

Финал – $344 000;

Титул – $688 000.

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