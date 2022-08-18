№4 в мире Бадоса проиграла третий матч подряд

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Четвертая ракетка мира Паула Бадоса во втором круге в Цинциннати проиграла №63 Айле Томлянович – 7:6, 0:6, 2:6.

Для испанки это третье поражение подряд. Серия началась в полуфинале Сан-Хосе против Дарьи Касаткиной, а на прошлой неделе в Монреале она снялась по ходу второго круга с Юлией Путинцевой.

Также Бадоса впервые с марта-2021 проиграла сет с баранкой (в Лионе обыграла Армони Тан 6:4, 0:6, 7:6). Тогда она была №73.

При этом Томлянович второй раз в сезоне и шестой раз в карьере обыграла соперницу из топ-10.

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