Маррей попал в сетку «Мастерса» в Цинциннати и сыграет с Вавринкой

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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей напрямую попал в сетку «Мастерса» в Цинциннати. Он занял одно из мест, предусмотренных для специальных исключений – игроков, которые дошли до полуфинала в Монреале, но не попадали в основу в Цинциннати и должны играть квалификацию.

Поскольку таких теннисистов не было (претендовавший на исключение Джек Дрэйпер вылетел в 1/4), Маррей прошел в сетку по рейтингу.

В первом круге он встретится со Стэном Вавринкой, который заявился по защищенному рейтингу.

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