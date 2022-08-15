Даниил Медведев: «Уверен в себе перед Цинциннати и US Open»

Первая ракетка мира прокомментировал свою форму перед «Мастерсом» в Цинциннати. На прошлой неделе в Монреале Медведев уже в первом матче уступил .

«В матче с Ником я играл хорошо. Но если вывести за скобки то, с кем я играл, результат был ужасным – поражение в первом матче. При этом из-за того, как я провел последние годы и как чувствую себя сейчас, я уверен в себе перед Цинциннати и US Open.

Конечно, в Цинциннати я хочу выиграть как можно больше матчей, чтобы получить заряд уверенности на US Open. Но не будем слишком далеко заглядывать.

Сетка здесь очень сильная. Иногда бывает, что кто-то снимается, кто-то уже устал за весь сезон, кто-то в нелучшей форме. Но сейчас я смотрю на сетку и думаю: ого, даже в первом круге все матчи тяжелые».

Медведев в первом матче сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом, который в прошлом году стал единственным, кто взял у него сет на US Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе