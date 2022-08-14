Халеп о том, что кидает ракетки в корт и злится по ходу матчей: «Огонь вернулся. Это хороший знак»

Симона Халеп прокомментировала то, что разбила ракетку во время матча с Джессикой Пегулой. Румынка победила 2:6, 6:3, 6:4 и 18-й раз вышла в финал WTA 1000.

«Огонь вернулся. Это хороший знак – я снова сражаюсь.

Могу сказать, что иногда это мне помогает. Я не всегда знаю, хорошо это или нет, но мне такие вещи помогают. Да, выглядит не очень, но это сложная тема (смеется)».

Также она ответила, кто помог ей вернуть страсть к игре.

«Этот человек рядом с нами – Патрик [Муратоглу]. Благодаря ему это произошло.

Атмосфера его академии придает мне сил. Я вижу, как все эти дети каждый день борются за то, чтобы прикоснуться к своей мечте.

Я чувствовала, что все еще могу играть на топ-уровне. Огонь внутри меня никуда не делся. Вот почему я продолжаю упорно работать».

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