Халеп о том, что кидает ракетки в корт и злится по ходу матчей: «Огонь вернулся. Это хороший знак»

Теги WTA Симона Халеп National Bank Open Теннис

Симона Халеп прокомментировала то, что разбила ракетку во время матча с Джессикой Пегулой. Румынка победила 2:6, 6:3, 6:4 и 18-й раз вышла в финал WTA 1000.

«Огонь вернулся. Это хороший знак – я снова сражаюсь.

Могу сказать, что иногда это мне помогает. Я не всегда знаю, хорошо это или нет, но мне такие вещи помогают. Да, выглядит не очень, но это сложная тема (смеется)».

Также она ответила, кто помог ей вернуть страсть к игре.

«Этот человек рядом с нами – Патрик [Муратоглу]. Благодаря ему это произошло.

Атмосфера его академии придает мне сил. Я вижу, как все эти дети каждый день борются за то, чтобы прикоснуться к своей мечте.

Я чувствовала, что все еще могу играть на топ-уровне. Огонь внутри меня никуда не делся. Вот почему я продолжаю упорно работать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные