Халеп вернется в топ-10

Экс-первая ракетка мира в полуфинале в Торонто обыграла №7 – 2:6, 6:3, 6:4.

Халеп вышла в 42-й финал в карьере (выиграла 23 титула) и 18-й раз сделала это на турнирах 1000 (выиграла восемь титулов). По количеству финалов WTA она сравнялась со Светланой Кузнецовой, и теперь среди действующих теннисисток ее обходят только Винус (83) и Серена Уильямс (98).

Кроме того, Халеп 45-й раз обыграла соперницу из топ-10 (при 55 поражениях).

За счет выступления в Торонто румынка вернется в топ-10. Она станет девятой ракеткой мира, если проиграет финал, и шестой – если выиграет.

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