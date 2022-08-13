Халеп о тренировке сразу после победы над Гауфф: «Патрик сказал, что надо тренироваться. Подача была не очень»

Симона Халеп прокомментировала победу над Кори Гауфф в четвертьфинале в Торонто. Румынка победила 6:4, 7:6 и седьмой раз в сезоне вышла в полуфинал WTA.

«Ну, я всегда говорю, что много работаю. И думаю, что это основная причина того, почему я могу играть хорошие матчи.

И психологически я очень сильна. Даже несмотря на то, что было немного сложно во втором сете. Но тем не менее мне хватило сил остаться в игре и победить.

Так что я чувствую, что играю хорошо. Физически и психологически я в порядке. Поэтому все складывается в мою пользу».

Также она рассказала, почему после матча пошла тренироваться.

«Патрик [Муратоглу] сказал, что надо тренироваться. Подача была не очень.

Да, я сделала это, потому что чувствовала, что это хорошая идея, будет правильно. И на тренировке все очень удачно складывалось. Так что завтра, надеюсь, матч тоже пройдет хорошо».

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