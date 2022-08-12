Андрееску о работе с тренером: «Я близнецы и люблю интеллектуальное, люблю учиться. Он мне это дает»

Канадка Бьянка Андрееску ответила, как на нее повлияла работа с тренером Свеном Гренефельдом.

«Сейчас он, по-моему, пишет десятую книгу. Для него очень важны детали. Можно отдать ему должное.

Но мне это нравится. Потому что я каждый день учусь у него чему-то новому. Я близнецы и люблю интеллектуальное, люблю учиться. Он мне это дает.

И у нас классная связь на корте и за его пределами. Именно это я ищу в команде. Потому что я вижусь с ними чаще, чем с кем бы то ни было. Так что если бы они мне не нравились, то возникли бы проблемы».

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