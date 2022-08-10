Надаль, Швентек, Алькарас, Азаренко сыграют на турнире в поддержку Украины, который пройдет перед US Open

Организаторы US Open объявили о проведении выставочного турнира, вся прибыль с которого пойдет в поддержку Украины. Он состоится 24 августа – в День независимости Украины.

Сообщается, что участие в нем примут:

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и другие.

Турнир пройдет в рамках серии мероприятий, цель которых – за время проведения US Open собрать минимум 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь.

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