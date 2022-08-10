Надаль, Швентек, Алькарас, Азаренко сыграют на турнире в поддержку Украины, который пройдет перед US Open

Организаторы US Open объявили о проведении выставочного турнира, вся прибыль с которого пойдет в поддержку Украины. Он состоится 24 августа – в День независимости Украины.
Сообщается, что участие в нем примут:
- Рафаэль Надаль,
- Ига Швентек,
- Карлос Алькарас,
- Лейла Фернандес,
- Тэйлор Фриц,
- Феликс Оже-Альяссим,
- Джессика Пегула,
- Маттео Берреттини,
- Виктория Азаренко,
- Джон Макинрой и другие.
Турнир пройдет в рамках серии мероприятий, цель которых – за время проведения US Open собрать минимум 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь.
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