Рублев о двух победах за день в Вашингтоне: «Провел не очень много времени на корте, и это сегодня самое главное»

Теги ATP Citi Open Андрей Рублев Джеффри Джон Вульф Максим Кресси Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал то, что в пятницу выиграл два матча в Вашингтоне. В третьем круге он победил Максима Кресси (6:4, 7:6), а в четверьфинале – Джей-Джея Вульфа (6:2, 6:3).

«Я сегодня встретился с двумя совершенно разными игроками. Утром розыгрышей вообще не было, так что во втором матче мне требовалось время на адаптацию. Но потом я начал играть хорошо и доволен тем, что закончил в двух сетах.

Я провел не очень много времени на корте, и это сегодня самое главное».

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