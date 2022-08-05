Рублев о победе над Кресси: «В конце матча я просто разговаривал с собой. Не буду повторять – там плохие слова»

прокомментировал победу в третьем круге в Вашингтоне – 6:4, 7:6 против .

«Он играет в стиле, с которым очень сложно справиться. Нужно быть постоянно сосредоточенным, и ты никогда не знаешь, чего ожидать.

Он может нереально подавать, по четыре эйса, а потом в твоем гейме лупить с приема так, что ты ничего не можешь сделать. Но бывают геймы, когда он делает двойные, подача не такая чистая и у тебя есть шансы. Нужно быть сосредоточенным, ждать этого момента – и это самое сложное».

Также Рублев прокомментировал то, что отыграл мини-брейк и сетбол на тай-брейке. Его спросили о его настрое в этот момент.

«В конце матча я просто разговаривал с собой. Не буду повторять – там плохие слова. Но уже готовился к третьему сету. Думал: второй окончен, а в третьем буду бороться. Может быть, это меня немного успокоило, и я сумел отыграться».

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