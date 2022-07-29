Рублев о сильном составе в Вашингтоне: «Я ни с кем из них не хочу играть»

рассказал, с кем хотел бы сыграть в Вашингтоне и кто из соперников его беспокоит. Турнир пройдет на следующей неделе.

«Сетка в этом году очень сильная. Я не вспомню всех участников, но помню, что даже в конце списка стоят теннисисты с высоким рейтингом. Я ни с кем из них не хочу играть (смеется).

Надеюсь, и они не хотят играть со мной».

Также Рублев рассказал, чем ему нравится турнир в Вашингтоне.

«Мне очень нравится атмосфера. Клуб очень классный – типичный американский стиль, как в кино про спорт. Атмосфера, болельщики очень хорошие. Тут есть вечерние матчи, на которые приходят много людей.

Это классное шоу. Америка в этом лучшая – в спортивном развлечении».

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