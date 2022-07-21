12 тысяч человек подписали петицию с призывом допустить Джоковича до участия в US Open

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Более 12 000 человек подписали онлайн-петицию на сайте change.org, призывающую USTA и правительство США разрешить Новаку Джоковичу участвовать в US Open.

Ранее Джокович заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса ради участия в US Open. Серб не сможет въехать в США из-за действующих в стране ковидных ограничений.

«На данном этапе пандемии нет абсолютно никаких причин не разрешать Джоковичу участвовать в US Open. Правительство США и USTA должны сотрудничать, чтобы позволить ему играть.

Если непривитые американцы могут играть, то Джоковичу как одной из легенд спорта нужно разрешить сыграть», – говорится в тексте петиции.

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