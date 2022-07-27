Тренера из Нидерландов дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи

Нидерландский тренер Макс Вендерс отстранили на 12 лет за нарушение антикоррупционных правил. Его оштрафовали на 12 тысяч долларов.

Вендерс признал многочисленные обвинения в причастности к договорным матчам, а также что уничтожил улики, запрошенные ITIA, и не сообщил о нарушениях.

Дисквалификация вступила в силу с 28 апреля 2021 года, когда было принято решение. Его публикацию отложили после обращения адвокатов Вендерса, однако теперь запрет был снят.

В прошлом Вендерс был спарринг-партнером Алены Остапенко, работал помощником тренера в команде Анетт Контавейт, тренировал Деми Схюрс и Мирьям Булгару.

В 2021-м сообщалось, что Вендерс вошел в команду Софии Кенин, но он опроверг эту информацию.

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