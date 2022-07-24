Стаховский о Касаткиной: «Если бы в России было больше таких людей, то ничего бы не началось»

Экс-31-я ракетка мира украинец прокомментировал то, что российские теннисисты не выступают по поводу ситуации на Украине.

«Они все боятся за себя и не хотят садиться в тюрьму. Но я бы лучше сел на несколько недель или даже месяцев, если бы это помогло спасти людей.

Я видел некоторых российских игроков, когда был на . Имена называть не буду. Почти все прошли мимо или отвернулись, когда меня увидели. Хотя мы очень давно знакомы. Это меня, мягко говоря, разочаровало.

Рублев один из немногих, кто публично высказался еще в первую неделю. И я восхищен Касаткиной. В каком-то смысле она героиня.

Если бы в России было больше таких людей, то ничего бы не началось».

Касаткина о ситуации на Украине: «Если бы мы могли это остановить, я бы сделала все, что от меня зависит»

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