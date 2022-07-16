Людмила Киченок: «На «Уимблдоне» было лучше, потому что не допустили российских и белорусских игроков»

16-я ракетка мира в паре украинка Людмила Киченок прокомментировала то, что в теннисе игроков из России и Беларуси допускают до соревнований.
«Очень тяжело, что большинство спортсменов в туре не понимают, что происходит. На «Уимблдоне» было лучше, потому что не выступали российские и белорусские игроки.
Мы пытаемся делать свое дело и играть дальше. Но я надеюсь, что ситуация в теннисе в целом изменится и что в ближайшее время будут приняты меры.
Тем, кто не поддерживает отстранение, я бы посоветовала следить за новостями. Я тоже сожалею, что до 24 февраля не следила за новостями. Думала: ну, что-то там происходит.
Но сейчас я очень стараюсь следить и им советую. У них есть возможность понимать, что у нас происходит, потому что они могут смотреть разные каналы», – рассказала Киченок в интервью Suspilne.media.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе