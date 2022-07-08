Мария о полуфинале «Уимблдона»: «Мы с семьей пережили сумасшедшее приключение. Сейчас немного грустно, потому что все заканчивается»

103-я ракетка мира подвела итоги выступления на «Уимблдоне». Она впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

«Я надеюсь, что смогу передать этот посыл. У меня двое детей, и я дошла до этой стадии: я думаю, все возможно. Мне 34 года, у меня двое детей, и я впервые играла в полуфинале . Может, люди увидят, что все возможно, если верить в себя, не останавливаться, бороться, любить свое дело, в конце концов, наслаждаться жизнью.

Я должна вынести из своего выступления все позитивные моменты. Осознать, что могу быть на этой стадии. Сейчас я это показала, выйдя в полуфинал «Уимблдона». Я считаю, что могу побеждать хороших игроков, и должна верить в себя, чтобы двигаться вперед и показывать это на разных турнирах, набирая очки. Так я могу улучшить свой рейтинг. Я думаю, что могу вынести из этих двух недель «Уимблдона» много положительных моментов.

В конце концов, мы с семьей пережили сумасшедшее приключение. Я сыграла в полуфинале «Уимблдона». Конечно, сейчас мне немного грустно, потому что все заканчивается. Но, как я уже сказала, нужно осознать все положительные моменты, произошедшие за эти две недели. Я так часто уступала и отыгрывалась. Веришь в себя все больше и больше. Это придает уверенности для новых достижений.

Надеюсь, что я продолжу в том же духе и буду прибавлять с каждым днем».

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