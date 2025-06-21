Бад-Хомбург (WTA). Мирра Андреева начнет со 2-го раунда, Шнайдер в первом круге сыграет с Векич, Александрова – с Бенчич
Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут встретиться в 1/4 финала в Бад-Хомбурге.
Андреева посеяна под третьим номером и начнет со второго круга.
Шнайдер стартует матчем против Донны Векич.
Людмила Самсонова сыграет с квалифаером и в случае победы выйдет на первую сеяную Джессику Пегулу.
Екатерина Александрова (8) начнет против Белинды Бенчич.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
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