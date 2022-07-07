Рыбакина о победе в полуфинале «Уимблдона»: «Обычно из-за нервов я не так стабильна, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал . Она обыграла чемпионку-2019 6:3, 6:3.

«Это был отличный матч, и Симона – большая чемпионка. В прошлом у нас были очень сложные матчи.

Сегодня я была максимально сосредоточена. Очень довольна своим выступлением, я сыграла очень качественно.

Конечно, я нервничала, но предыдущие матчи мне очень помогли. Я впервые играла на Центральном корте, но атмосфера в предыдущих матчах на Корте №1 мне помогла. И сегодня, когда болельщики нас встречали, у меня бежали мурашки.

Я нервничала и очень рада, что в итоге смогла победить.

Не знаю, как описать сегодняшний уровень игры, но он был очень хорошим. Обычно из-за нервов я не так стабильна, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум. Получился потрясающий матч».

В финале Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира .

«Это будет отличный матч, она очень хорошая теннисистка, очень непростая соперница. Будет трудно справляться с ее дропшотами, игрой у сетки. Думаю, матч получится отличным, и я максимально выложусь.

Я уже многого добилась на этом турнире, и сейчас пришло время наслаждаться моментом».

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