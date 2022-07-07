Жабер о первом финале ТБШ: «Очень рада, что долгие годы труда и жертв приносят результат»

Вторая ракетка мира прокомментировала выход в финал . Она впервые добралась до финала на «Большом шлеме».

«Это исполнение мечты. Я очень рада, что долгие годы труда и жертв приносят результат. Но впереди еще один матч».

Также Жабер прокомментировала то, что в полуфинале обыграла свою близкую подругу Татьяну Марию. Ее спросили, трудно ли было отбросить личные отношения и бороться на корте.

«Сложнее было догонять ее удары. Она меня просто убила. Теперь она должна позвать меня на барбекю, чтобы компенсировать то, как заставила бегать (смеется).

Конечно, я хотела в конце разделить с ней момент, потому что она вдохновляет многих игроков – включая меня. Я до сих пор не понимаю, как она вернулась после рождения двух детей.

Физически она просто зверь. Я думала, что по ходу матча она устанет – но нет. Даже дропшоты ее не брали.

И ее тонкость, подача... На корте она всем впечатляет. Я надеюсь, она продолжит так выступать.

Но больше играть с ней не хочу. Мне пока хватило (смеется)».

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