Жабер впервые вышла в финал «Большого шлема». На «Уимблдоне» у нее не было ни одной соперницы из топ-30

Вторая ракетка мира в полуфинале обыграла №103 Татьяну Марию – 6:2, 3:6, 6:1.

27-летняя представительница Туниса впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». До «Уимблдона» ее лучшим результатом был четвертьфинал.

В целом финал «Уимблдона» станет для нее пятым в этом сезоне и девятым – в карьере. В этом году Жабер выиграла два титула – WTA 1000 в Мадриде и травяной турнир в Берлине.

Сейчас у нее серия из 11 побед подряд. Всего она выиграла 36-й матч в этом сезоне – в больше только у первой ракетки мира (46).

За титул Жабер сыграет с №18 или №23 . Ее соперница по финалу станет первой теннисисткой топ-30, с которой она встретится на «Уимблдоне».

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