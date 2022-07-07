Жабер впервые вышла в финал «Большого шлема». На «Уимблдоне» у нее не было ни одной соперницы из топ-30

Вторая ракетка мира Онс Жабер в полуфинале «Уимблдона» обыграла №103 Татьяну Марию – 6:2, 3:6, 6:1.
27-летняя представительница Туниса впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». До «Уимблдона» ее лучшим результатом был четвертьфинал.
В целом финал «Уимблдона» станет для нее пятым в этом сезоне и девятым – в карьере. В этом году Жабер выиграла два титула – WTA 1000 в Мадриде и травяной турнир в Берлине.
Сейчас у нее серия из 11 побед подряд. Всего она выиграла 36-й матч в этом сезоне – в WTA больше только у первой ракетки мира Иги Швентек (46).
За титул Жабер сыграет с №18 Симоной Халеп или №23 Еленой Рыбакиной. Ее соперница по финалу станет первой теннисисткой топ-30, с которой она встретится на «Уимблдоне».
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