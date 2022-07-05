Ольга Савчук: «Есть тренеры и игроки, которые лично мне говорили, что поддерживают полный бан россиян, но таких меньшинство»

Экс-79-я ракетка мира, комментатор и тренер украинка Ольга Савчук прокомментировала идею полного недопуска теннисистов из России и Беларуси.

«Есть тренеры и игроки, которые лично мне говорили, что поддерживают полный бан и решение «Уимблдона», но таких меньшинство. Я заметила такие случаи, что когда спрашивала кого-то лично, то эти люди согласны с решением про полный бан, но они не заявляют об этом вслух. А когда потом дают интервью, тогда говорят совсем другое.

Скорее всего, это связано с тем, что им сложно заявить об этом в открытую, находясь на турнире, а потом смотреть этим игрокам в лицо. Наверное, сложно сказать об этом вслух, и поэтому многие поддерживают решение «Уимблдона», однако для СМИ говорят совсем другое.

Были такие случаи, что кто-то говорил, что это неправильное решение, но потом ты начинаешь с ними говорить, объяснять, что им непонятно в заявлении «Уимблдона» и вообще, почему должен быть полный бан, и тогда люди говорили: да, действительно, это правильное решение. Поэтому меня очень удивляет, насколько поверхностно люди вникают в эту ситуацию. В основном собирают новости по слухам».

Также Савчук прокомментировала реакцию туров и игроков на события на Украине.

«Я вообще не понимаю, почему турам трудно спросить что-то у нас. Такое ощущение, будто они пытаются как-то это приглушить, притушить и вообще не берут в расчет мнение украинских игроков, особо не реагируют на их заявления. Поддерживают своим решением российских и белорусских игроков. Если я правильно понимаю, то из-за решения не давать очки на «Уимблдоне», теперь российский игрок станет первым в мире (Даниил Медведев стал №1 еще до «Уимблдона» – Sports.ru). Я не знаю, туры думали об этом или нет. Это просто нонсенс, как своим решением они к этому привели.

У меня очень много вопросов. Такие большие организации, у которых так много ресурсов и которые так быстро на все реагируют, должны были в первые же дни сделать собрание с игроками из трех стран в Индиан-Уэллс и обсудить все. А не говорить о благотворительных пожертвованиях и помощи уже после того, когда «Уимблдон» запретил им играть. Для меня тут все черное и белое.

Да, все сочувствуют, поддерживают, но реального представления, какая это трагедия, у них нет, они не могут это прочувствовать. Я это вижу по своим очень близким друзьям с западных стран. Все равно им очень сложно это понять. Они пытаются, говорят, что понимают, но я вижу, что им сложно это прочувствовать.

Когда я показываю знакомым и коллегам видео от своих друзей и родственников [...], то многие удивляются. Мол, ах, вот как оказывается все плохо. Лично для меня это удивительная реакция, которая показывает, что люди на самом деле очень поверхностно интересуются тем, что происходит. В теннисном мире, я так понимаю, что 90% совсем это не интересует. Меня это лично шокировало, ранило, и я каждый день об этом думаю.

Я постоянно говорю об этом с мамой и не могу понять, как такое вообще возможно и насколько многим людям… Не могу сказать, что все равно, просто они даже не пытаются ничего узнать. Хотя, конечно, очень много людей волнуются и помогают, но здесь я говорю конкретно о том, с чем я сталкиваюсь в теннисном мире с коллегами».

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