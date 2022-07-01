Алькарас о разгроме Отте: «Это был лучший матч на траве, который я когда-либо проводил»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Оскаром Отте в третьем круге «Уимблдона». Испанец победил 6:3, 6:1, 6:2 и впервые вышел во вторую неделю британского «Большого шлема».

«Это был лучший матч на траве, который я когда-либо проводил. Я наслаждаюсь каждой секундой, играя на этом прекрасном корте. Я так рад быть здесь».

Также он поделился ожиданиями от матча с Янником Синнером в 1/8 финала.

«Конечно, все знают уровень Янника. Тут он уже показал отличный теннис, добиваясь успеха в агрессивном стиле. Так что будет тяжело, но в то же время весело.

Мы друзья вне корта, но на траве нас ждет большое противостояние на протяжении многих лет».

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