Циципас о сотрудничестве с финалистом «Уимблдона» Филиппуссисом: «Я учу его подавать. И он так рад, что подумывает вернуться в ATP»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал то, что на «Уимблдоне» с ним работает финалист-2003 Марк Филиппуссис.
«Мы и в прошлом уже сотрудничали. Он наш хороший друг, и мы говорим на одном языке (у Филиппуссиса греческие корни – Sports.ru). Я чувствую с ним очень хорошую связь, и это важно – не только на корте. Мне кажется, у него очень хорошие человеческие ценности».
Также Циципас пошутил, какие подсказки ему дает Филиппуссис. Его спросили, помогает ли австралиец ему с подачей.
«Это я учу его подавать. И он тщательно следует моим советам, так что я увидел огромный прогресс в точности. Он так рад, что подумывает вернуться в ATP».
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