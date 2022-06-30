Циципас о том, что сыграет с Кириосом: «Тут нет никого, кто бы не знал Ника. В каком-то смысле он и есть «Уимблдон»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу во втором круге – он обыграл 6:2, 6:3, 7:5.

«Это был отличный матч. Очень рад, что подключил болельщиков на свою сторону. Я не британец, но сегодня почувствовал любовь трибун, и она меня подталкивала.

В прошлом году у меня была совершенно другая подготовка к «Уимблдону». В прошлом году я не очень хорошо двигался на траве. Здорово видеть, какую эволюцию я проделал. Теперь на траве я чувствую себя как дома. Я рад, когда показываю теннис такого уровня, как сегодня».

В третьем круге Циципас сыграет с , которому он проиграл в Галле. Когда ему задали вопрос об австралийцев, стадион загудел.

«Тут нет никого, кто бы не знал Ника. В каком-то смысле он и есть «Уимблдон» (усмехается).

Мы с ним играли, проводили отличные матчи. Я очень уважаю его игру и то, как он использует свои таланты, то, как он борется, когда у него есть желание.

На траве с ним будет тяжело. На этом покрытии он сложный соперник».

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