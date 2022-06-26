Рафаэль Надаль: «За последние две недели не было ни одного из этих ужасных дней, когда я вообще не могу двигаться»

оценил свое состояние после процедур на ступне.

«Во-первых, я могу нормально ходить почти каждый день. Для меня это главное. Когда я просыпаюсь, нет той боли, которую я испытывал последние полтора года, так что я очень рад.

А во-вторых, тренировки. Если честно, мне в целом лучше. За последние две недели не было ни одного из этих ужасных дней, когда я вообще не могу двигаться. Конечно, бывают дни получше, бывают похуже».

Также он прокомментировал, что не играл на «Уимблдоне» и на траве в целом с 2019 года.

«Я добивался здесь успеха. Действительно, какое-то время я здесь не играл. У меня не было официальных матчей перед началом турнира. Так что всегда есть трудности.

По сравнению с другими покрытиями здесь нужно чуть лучше контролировать ситуацию, чтобы понимать, чего ожидать.

Каждый раз, выходя на корт, ты можешь проиграть, можешь выиграть. Чуть проще оценить, когда ты играл на турнирах перед этим.

Я давно здесь не играл. Но это меня не беспокоит. Я просто стараюсь ежедневно работать и сохранять позитивный настрой, чтобы с самого начала быть конкурентоспособным. А там посмотрим».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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