Ига Швентек: «В этом году я играла на траве всего 10 дней. У меня было не так много времени на подготовку к «Уимблдону»

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Первая ракетка мира Ига Швентек поделилась ожиданиями от «Уимблдона».

«Мне по-прежнему кажется, что я должна разобраться в игре на траве. В прошлом году, конечно, я не знала, чего ожидать от турнира. Потом с каждым матчем я понимала, что, возможно, способна на большее.

В этом году я играла на траве всего 10 дней. У меня было не так много времени на подготовку. Но я просто стараюсь быть проще, черпать позитив из ситуации и играть без ожиданий».

Также она ответила, давит ли на нее победная 35-матчевая серия.

«У меня столько, не знаю, успехов в этом сезоне, что мне не нужно показывать всем, что я должна хорошо играть на каждом турнире. Это теннис, у нас бывают взлеты и падения. Поэтому я стараюсь играть без ожиданий и просто хочу понять, что принесет мне этот турнир».

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