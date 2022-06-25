Тренер Тан об «Уимблдоне»: «Невозможно, чтобы Серена показала максимум в первом одиночном матче за год. Мы выходим на корт, чтобы ее победить»

Тренер Сэм Сумик, консультирующий Армони Тан, поделился ожиданиями от первого круга против . Для американки это будет первый одиночный матч за год.

– Я думаю, что играть такие матчи – это фантастика. Матч с Сереной на «Уимблдоне» – это очень полезный опыт, который должен быть частью игрового багажа. Многим так и не выпадает такой шанс. У Армони он будет. И это здорово, что он появился до ухода Серены. В любом случае нет правильной или неправильной сетки. Есть сетка – и точка.

Конечно, Армони будет немного переживать, но это нормально и даже приветствуется. Я надеюсь, что будет и приятное волнение, а не только тревога. Ведь это ее первый «Уимблдон», она будет играть на большом корте против Серены Уильямс – волшебно, разве нет?

– Каким вы представляете этот матч?

– Думаю, обе теннисистки будут нервничать. Серена тоже, учитывая обстоятельства. В целом Армони представится очень мало шансов, но это не повод для беспокойства. Что может им стать, так это разговоры о матче, она получит множество сообщений. Она должна справиться с этим и оставаться очень сосредоточенной. Мы должны ее хорошо к этому подготовить.

– А чего вы ждете от Серены?

– Она не может быть на топ-уровне, просто не может. Это не значит, что она не будет хорошо играть. Но невозможно, чтобы она показала максимум в первом одиночном матче за год. В то же время это все еще Серена. Мы знаем ее подачу, которая может помочь ей на траве. Так что Армони будет много тренировать прием с сегодняшнего дня и до понедельника (смеется)...

– Вы участвуете в подготовке к этому матчу или она полностью лежит на [главном тренере Тан] Натали Таузиат?

– Я участвую, и мы, конечно, уже немного его обсудили. Пока еще рановато для конкретной подготовки к матчу. На данный момент мы обсудили в основном сетку. Теперь мы с Нат подумаем о матче. Мы не просто выходим на корт с улыбкой и удовлетворением, что есть такая возможность. Эй, мы выходим туда, чтобы победить Серену!

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