Петкович о возвращении Серены: «Мои друзья говорили: «Ой, она по-тихому завершила карьеру». И я всегда отвечала, что не была бы так уверена»

прокомментировала возвращение в тур. Американка выступит по wild card в Истбурне и на «Уимблдоне».

«Хорошо для нее, плохо для нас (смеется). Нет, это в целом здорово для женского тура. Несколько моих американских друзей все время говорили: «Ой, она по-тихому завершила карьеру». И я всегда отвечала, что не была бы так уверена.

И я думаю, что это отличная новость для женского спорта. Я с нетерпением жду ее возвращения. Впрочем, я надеюсь, что не попаду на нее в первом круге (смеется).

Но нет, здорово, что они все еще пробуют и играют. И я уверена, что она приедет в прекрасной форме, потому что она вряд ли решит играть недостаточно подготовленной. Должно быть, она очень упорно работала в последние несколько недель».

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