Лукаш Росол: «Через два дня будет 10 лет с моей победы над Надалем на «Уимблдоне»

36-летний чех Лукаш Росол вспомнил победу над Рафаэлем Надалем на «Уимблдоне»-2012. В этом году чех прошел в Лондоне квалификацию.
«Я очень рад каждому выигранному очку на траве. Для меня любой турнир может стать последним, но я по-прежнему наслаждаюсь игрой.
«Уимблдон» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Через два дня будет 10 лет с моей победы над Надалем (на самом деле Росол обыграл Надаля 28 июня – Sports.ru).
Я помню, тогда я поймал волну. Поначалу я просто хотел не очень разгромно проиграть первый сет, а потом успокоился, поймал свою игру, и у меня все получалось».
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