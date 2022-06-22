Онс Жабер: «Хочу стать №1 в мире. Кто-то должен остановить Швентек»

Онс Жабер рассказала, что хочет стать первой ракеткой мира. После победы в Берлине она дебютировала в топ-3 рейтинга WTA.

«Ролан Гаррос» для меня сложился неудачно, но я была вознаграждена в Берлине. Я проявила терпение и не стала концентрироваться на негативе.

Я хочу стать №1 в мире и, надеюсь, у меня получится. Просто кто-то должен остановить Игу. Да, надо многим жертвовать и усердно работать, но это окупается.

В начале года я сказала, что хочу выигрывать больше титулов, хочу быть в топ-5 и взять «Большой шлем», и пока все сбывается. Я тот человек, которому нужно вслух проговаривать свои цели и задачи. Это оказывает на меня положительное давление».

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