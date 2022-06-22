Серена о победе в паре с Жабер: «Я хорошо себя чувствовала на корте и сказала Онс в первом сете: «Мы не играем плохо, это они играли очень хорошо»

поделилась эмоциями после победы в парном матче в Истбурне. Вместе с они обыграли Мари Бузкову и (2:6, 6:3, 13-11).

«Было так весело играть с Онс. Это было здорово, мы получили огромное удовольствие, и наши соперницы играли потрясающе! Мы просто старались остаться в игре после первого сета».

Также Уильямс, которая провела первый матч за год, ответила на вопрос о планах на будущее.

«Я не заглядываю далеко вперед. Я не спешила после травмы подколенного сухожилия, так что не буду принимать после этого кучу решений.

Я хорошо себя чувствовала на корте и сказала Онс в первом сете: «Мы не играем плохо, это они играли очень хорошо». Но, конечно, чем больше мы выигрывали, чем больше мячей тащили, тем лучше себя чувствовали с течением матча, это нас обнадежило: ладно, все получается не только на тренировках, но и сейчас».

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