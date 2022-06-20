Сменившая гражданство Дзаламидзе об отстранениях российских спортсменов: «Это совершенно несправедливо. Они ничего не сделали»

44-я ракетка мира в паре прокомментировала свое решение сменить гражданство и выступать не за Россию, а за Грузию. Это позволит ей выступить на .

«Я безусловно против того, что происходит на Украине. Я за мир и считаю, что в XXI веке нужно искать дипломатическое решение проблем.

Но я приняла это решение, потому что сосредотачиваюсь на своей карьере и хочу иметь возможность сыграть на Олимпиаде. Конечно, это было непростое решение, потому что времена непростые.

Впервые я подняла этот вопрос с еще в начале марта – до того, как «Уимблдон» отстранил российских игроков. Просто я хотела выступать за Грузию, чтобы иметь шанс на Олимпиаду. И если это даст мне возможность сыграть на «Уимблдоне», то почему нет? Поэтому я и сделала все до «Уимблдона». Но идеального момента для таких вещей вообще не бывает.

Это последний год, когда у меня есть возможность начать выступления за Грузию. У России сильная олимпийская команда, к тому же есть сомнения, что Россия сможет играть в Кубке Билли Джин Кинг в следующем году (участие в нем необходимо для отбора на Олимпиаду – Sports.ru).

Федерация тенниса России со мной не связывалась. Это было исключительно мое решение. Я его приняла, и они узнали только в конце. Для меня это не было игрой, чтобы посмотреть, как федерация отреагирует на мой уход.

И я сделала это не для «Уимблдона», а вообще для будущего. Мне 29, сейчас у меня лучший рейтинг, и в Грузии перспективы у меня будут лучше».

При этом Дзаламидзе сказала, что не поддерживает недопуск российских игроков на «Уимблдон».

«К сожалению, из-за ситуации в России мы попали под очень серьезное давление. Спорт должен был отделен от политики.

Я очень расстроена за всех российских спортсменов, которые не могут выступать. Не считая тенниса и шахмат, большинство видов отстранили россиян, и я считаю это совершенно несправедливым. Потому что они ничего не сделали.

У меня всегда были близкие отношения с украинцами. И сейчас от нас ждут каких-то высказываний, но мы не имеем никакого влияния на ситуацию».

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