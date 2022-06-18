Дзаламидзе сменила спортивное гражданство. Она заявилась на «Уимблдон» под флагом Грузии

Чемпионка двух парных турниров WTA Натела Дзаламидзе, ранее выступавшая за Россию, заявилась на «Уимблдон» под флагом Грузии.

Дзаламидзе выступит на «Большом шлеме» в паре с сербкой .

На сайте WTA 44-я ракетка мира в паре теперь также указана как представительница Грузии.

Напомним, «Уимблдон» и другие турниры, проходящие в Великобритании, не допустили российских и белорусских теннисистов. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

В остальных личных соревнованиях россияне и белорусы могут участвовать только под нейтральным флагом. Это совместное решение , WTA и .

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе