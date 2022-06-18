Дзаламидзе сменила спортивное гражданство. Она заявилась на «Уимблдон» под флагом Грузии

Теги Уимблдон WTA Александра Крунич Натела Дзаламидзе Теннис

Чемпионка двух парных турниров WTA Натела Дзаламидзе, ранее выступавшая за Россию, заявилась на «Уимблдон» под флагом Грузии.

Дзаламидзе выступит на «Большом шлеме» в паре с сербкой Александрой Крунич.

На сайте WTA 44-я ракетка мира в паре теперь также указана как представительница Грузии.

Напомним, «Уимблдон» и другие турниры, проходящие в Великобритании, не допустили российских и белорусских теннисистов. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

В остальных личных соревнованиях россияне и белорусы могут участвовать только под нейтральным флагом. Это совместное решение ATP, WTA и ITF.

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