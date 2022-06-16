Радукану заключила спонсорский контракт с банком HSBC

подписала четырехлетний спонсорский контракт с банком HSBC.

«Если бы я не была теннисисткой, я бы точно хотела работать в финансовой сфере, поэтому я рада возможности больше узнать о ней в ближайшие годы.

Мы работаем над очень крутыми идеями, и особенно я хочу принять участие в инициативах, которые помогут молодым людям, таких как финансовое просвещение, но следите за новостями», – рассказала Радукану, чьи родители работают в финансовой сфере.

Напомним, у британки уже есть контракты с Porsche, Tiffany, British Airways, Evian, Dior и Vodafone.

HSBC также является официальным банковским партнером .

Фото: Daily Mail.

Радукану сейчас восстанавливается после травмы мышц живота. Она снялась с турнира в Бирмингеме, но рассчитывает сыграть в Истбурне и на «Уимблдоне».

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