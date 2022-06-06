Тим Хенмэн: «Не забывайте, что Надаль выиграл Australian Open, еще может собрать Большой шлем. Уверен, это его мотивирует»

Экс-четвертая ракетка мира прокомментировал перспективы . Вчера испанец на «Ролан Гаррос» выиграл 22-й турнир «Большого шлема».

«Если Надаль будет здоров – что сейчас из-за стопы очень сложно, – может ли он выиграть ? Безусловно. Все это невероятно интересно.

Что касается вопроса, кто выиграет больше всех «Больших шлемов», то пару лет назад я бы сказал, что, конечно, Джокович. Но сейчас Надаль создал небольшой отрыв, и у него отличный шанс.

Будет очень интересно за этим наблюдать. Через три недели новая возможность, и я надеюсь, что Рафа сможет сыграть на траве. Он очень честно сказал, что не знает, получится ли у него.

И не забывайте, что он выиграл , еще может собрать Большой шлем. Уверен, это его мотивирует. И мы все надеемся, что он будет продолжать, потому что наблюдать такую игру одного из величайших чемпионов в истории – это честь».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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