Кириос о том, что приехал в Штутгарт без багажа: «В матче с Лехечкой я впервые надел кроссовки для травы»

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Ник Кириос рассказал, что прибыл в Штутгарт без багажа. Теннисная сумка потерялась по пути в Германию и приехала к нему за сутки лишь до первого матча.

«Вещи привезли в понедельник вечером. То есть, в матче с Лехечкой я впервые надел кроссовки для травы. А за день до этого играл пару в кроссовках для грунта – и все равно выиграл!

Я тренировался в Австралии на траве, так что немного подготовился. Конечно, матчи это совсем другое, но мне никогда не нужна была игровая практика, чтобы показать свои возможности.

В последние несколько дней было много неприятностей, но я хорошо себя чувствую и иду дальше».

Теперь Кириос сыграет с Николозом Басилашвили.

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