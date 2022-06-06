Федерация тенниса Беларуси обжаловала отстранение в CAS

Федерация тенниса Беларуси подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с целью восстановления прав белорусских игроков.

Белорусская сторона обжаловала решение Международной федерации тенниса (ITF) о приостановлении членства БТФ, а также об отстранении сборных страны от участия в командных турнирах.

Напомним, 1 марта ITF приостановила членство ФТР и БТФ и отменила все местные турниры под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские и белорусские теннисисты продолжают участвовать в личных турнирах в нейтральном статусе.

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