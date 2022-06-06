Контавейт о расставании с Турсуновым: «У него российский паспорт, и ему сейчас очень трудно получать визы. А мне нужен тренер, который рядом»

Вторая ракетка мира прокомментировала расставание с тренером .

«Я очень благодарна ему за успешное сотрудничество.

У него российский паспорт, и ему сейчас очень трудно получать визы – так что он не может ездить на многие турниры. А мне нужен тренер, который рядом.

Если я хорошо чувствую себя за пределами корта, то хорошо чувствую себя и на корте. Но в нынешней ситуации у меня не было такой уверенности. Уже в марте он не мог поехать со мной в США, а сейчас – в Англию. У него сейчас много проблем с визами».

Контавейт рассказала, что уже ищет нового тренера и ведет переговоры. Однако сейчас она не может тренироваться из-за последствий коронавируса, перенесенного в апреле.

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