Контавейт и Турсунов прекратили сотрудничество

Тренер Дмитрий Турсунов объявил о прекращении сотрудничества с эстонкой .

«Я бы хотел поблагодарить Анетт за возможность, поздравить с лучшим рейтингом в карьере и пожелать удачи.

Горжусь проделанной работой и немного грущу, что иногда хорошее обязательно кончается», – написал Турсунов.

Вместе с Турсуновым Контавейт в конце прошлого сезона выиграла четыре титула, вышла в финал итогового турнира и дебютировала в топ-10.

В этом году она выиграла турнир в Санкт-Петербурге и вышла в финал в Дохе, после чего проиграла пять матчей из восьми. Несмотря на это, сегодня Контавейт стала второй ракеткой мира.

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