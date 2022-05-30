Руне о кумире в детстве: «Роджер Федерер. Я его очень люблю, потому что у него редкая игра»

Хольгер Руне, вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос», назвал своего любимого игрока в детстве.

«Роджер Федерер. Он всегда был моим кумиром. Я его очень люблю, потому что у него редкая игра, выходы к сетке. Сейчас игроки в основном стоят на задней линии, бьют изо всех сил. А его игра вдохновляет. И очень помогает, потому что я играю не прямо как Роджер, но все равно стараюсь использовать больше ударов, чем просто форхенд и бэкхенд».

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