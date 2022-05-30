Циципас о том, что проигрывал 19-летнему Руне и Алькарасу: «Эти пацаны очень хотят меня обыграть. И теперь я хочу расквитаться»

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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал то, что проиграл все очные встречи 19-летним Карлосу Алькарасу и Хольгеру Руне. В этом сезоне грек уступил Алькарасу в Барселоне, а Руне – на «Ролан Гаррос».

«В какой-то момент это должно было произойти, это касается всех, верно? Если честно, я не беспокоюсь. Я знаю свой теннис, знаю свою игру.

Эти пацаны очень хотят меня обыграть, они гонятся за мной. Я тоже этой в погоне, но в другом положении, и тоже хочу их обыграть. И теперь, после этих поражений, я хочу расквитаться».

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