Руне после выхода в 1/4 «Ролан Гаррос»: «Уверен, что если буду показывать свою игру, то могу победить почти кого угодно

40-я ракетка мира Хольгер Руне, обыгравший Стефаноса Циципаса в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (7:5, 3:6, 6:3, 6:4), рассказал о трудностях в конце матча. Подавая на победу первый раз, он проиграл гейм под ноль, а во второй – отыграл три брейк-пойнта.

«Когда я вел 5:2, то посчитал, что у меня большое преимущество – и так и было. Так что я немного расслабился – может быть, слишком сильно. И он заиграл очень агрессивно, очень свободно, потому что он уступал 1:2 по сетам, два брейка в четвертом. Так что ему было нечего терять.

Потом он провел отличный гейм на подаче, и при счете 5:4 я уже очень нервничал. Но мне кажется, что я хорошо справился. Конечно, начал с двойной ошибки – не так, как хотелось бы. Но потом я постарался играть агрессивнее, потому что он держался очень близко к задней линии, пробивал чуть ли не сразу после отскока, лишал меня времени.

В конце я показал хорошие удары и очень хороший теннис в напряженный момент. И я думаю, любой бы испытывал давление в такое ситуации. Не думаю, что только я нервничал, подавая на первый четвертьфинал при счете 5:4».

Также датчанин ответил на вопрос, предполагал ли он до турнира, что может добиться такого результата.

«Когда ты приезжаешь на турнир, то далеко вперед не забегаешь. Тут длинные матчи, пятисетовый формат, все непросто. Так что я сосредотачивался на каждом матче и каждом сете. Потому что если снизить уровень, проиграть можно любому.

Я очень уверен в том, что если буду сосредоточен и буду показывать свою игру, то могу победить почти кого угодно. Но нельзя выключаться, потому что иначе любой может обыграть меня. Так что нужно сосредотачиваться на теннисе».

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