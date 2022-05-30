Руне впервые вышел в четвертьфинал ТБШ. Впервые с 1994-го в 1/4 «Ролан Гаррос» будет два 19-летних

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40-я ракетка мира Хольгер Руне на «Ролан Гаррос» обыграл прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса (7:5, 3:6, 6:3, 6:4) и вышел в четвертьфинал.

19-летний датчанин третий раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел в 1/4 финала. На первых двух он проиграл в первом круге.

В воскресенье в 1/4 вышел 19-летний Карлос Алькарас, который на шесть дней младше Руне. Таким образом, впервые с 1994 года в четвертьфинале «Ролан Гаррос» будет два 19-летних игрока – тогда это были Хендрик Дрикман и Андрей Медведев.

Отметим, что Циципас впервые проиграл сопернику не из топ-30 на «Ролан Гаррос».

За место в полуфинале Руне поборется с Каспером Руудом.

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